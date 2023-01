Montagna senza neve, governatore Toscana: 'Serve stato di emergenza'

La montagna del centro Italia è senza neve e il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, avanza la proposta: la richiesta di uno stato di emergenza comune, dell'Appennino. 'Ho parlato stamani con la ministra del Turismo Santanchè'. Mercoledì 'saremo a Roma per dar seguito a quelle che sono le richieste' dell'Abetone. Tuttavia, 'non è una situazione che tocca solo la Toscana', per questo 'penso a uno stato emergenza proposto, in modo contestuale, da più Regioni', dice delineando lo scenario a margine dell'inaugurazione dell'anno accademico del conservatorio Cherubini, dell'Accademia della Belle Arti e dell'Isia, celebrato per la prima volta insieme a Firenze.Il governatore, infatti, pensa 'all'Emilia-Romagna, perché sappiamo che nella situazione della Doganaccia ci sono Corno alle Scale o il Cimone. Penso anche all'Abruzzo e alle Marche: mi dicono che Roccaraso sia nella stessa situazione dell'Abetone'.Da qui l'idea di un unico stato di emergenza collettivo, chiesto da 'più Regioni, quelle che toccano il crinale appenninico'. La situazione, osserva, corre parallela 'ai cambiamenti climatici' e 'tocca nel profondo il sistema economico di queste realtà fondate sullo sci. E' indubbio, quindi, che si tratti di una questione interregionale, nazionale'.Così, 'sul piano dei ristori e sull'abbattimento dei costi che possono portare a far slittare i mutui e a ridurre le imposte, soprattutto quelle locali, occorre che tra Comuni interessati, Regioni e ministero del Turismo ci sia una convergenza per poter alleggerire gli operatori economici che, loro malgrado, non possono vivere la stagione', conclude.