Moschea all'ex pro-latte? Non è automatico, tutto vincolato alla sostenibilità

Tra questi il Comune ha indicato il trasferimento del centro culturale islamico, il cui trasferimento e la cui realizzazione non è diretta e non è automatica, nonostante sia compresa nell'accordo di programma, proprio perchè dovrà essere sottoposta a verifiche specifiche di sostenibilità.



E' in sintesi il quadro tracciato ieri dall'Assessore all'urbanistica del Comune di Modena Anna Maria Vandelli in risposta all'interrogazione presentata dal consigliere del gruppo Movimento 5 Stelle Barbara Moretti con la quale si chiedeva aggiornamento ed eventuali modifiche rispetto al progetto di espansione dell'industria CPC di via delle Suore a Modena e sul trasferimento del centro culturale islamico (ora su area di proprietà comunale che dovrà essere ceduta a CPC per il progetto di espansione industriale) nell'area dell'ex pro-latte, ex area industriale acquistata dalla stessa CPC e indiviuata come area nella quale inserire quelle dotazioni definite dal Comune.



Tra queste oltre al verde e palazzine ERS, anche il centro culturale islamico, trasferito da via delle suore.



'Appena ci saranno tutti tutti gli elementi progettuali potremmo procedere con gli impegni assunti attraverso l'accordo di programma e nello specifico delle dotazioni previste nell'ex pro-latte che - ripeto - dovranno garantire la piena sostenibiiità' - sottolinea l'assessore.

Ma visto che gli elementi progettuali specifici ancora non ci sono e l'iter procedurale richiede passaggi consigliari e i tempi della conferenza dei servizi, è chiaro che l'intera questione sarà argomento da trattare dalla amministrazione che nascerà dall'esito del voto amministrativo del prossimo mese di giugno.



Gi.Ga.







