Movimento 5 stelle: senza accordo col centro-sinistra da soli con Silingardi candidato

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Mezzetti dovrebbe garantire una discontinuità che pur nell'arte della politica è difficile da immaginare. 'In questi mesi abbiamo elaborato una proposta di programma ascoltando le varie realtà cittadine e ci siamo confrontati con le forze politiche progressiste. Abbiamo eleborato un programma puntuale che sottoponiamo alla coalizione per valutare un possibile accordo' - spiega Massimo Bonora, coordinatore provinciale del Movimento. 'Se questo accordo non si troverà, siamo pronti ad andare da soli'. E di pronto, per andare da soli, oltre al programma c'è anche il candidato: Giovanni Silingardi, attuale consigliere comunale capogruppo del Movimento. 'Se si troverè l'accordo per noi non significherà fare un passo indietro ma un passo dentro, con un programma chiaro e con obiettivi definiti di mandato'.



A Silingardi, e agli altri componenti del gruppo, il compito di illustrare i punti principali del programma elettorale, nel corso della conferenza stampa organizzata al caffè concerto di Modena.

















'Bisogna mettere al centro il superamento dell'inceneritore con un percorso a tappe chiare e definite. Chiarezza anche nella introduzione della tariffa. Siamo favorevoli al porta porta ma non così. Vogliamo un sistema basato sul concetto di economia circolare e il superamento delle politiche ambientali portate avanti negli ultimi anni' - afferma Giordani che sottolinea la necessita di un nuovo piano del trasporto pubblico e il superamento dei vincoli imposti dalla privatizzazione della sosta a Modena Parcheggi'



Rilancia l'elevazione della questura in fascia A sul fronte della sicurezza Andrea Giordani che oltre a consigliere comunale è anche volontario della sicurezza. 'Perché sicurezza ordine pubblico sono di competenza nazionale ma comprendono tanti elementi locali. Noi crediamo in una sicurezza partecipata tra cittadini e forze dell'ordine. Sfruttando le opportunità delle nuove tecnologie e potenziando la rete di tutte le forze in campo e una cabina di regia che le comprenda'



Per quanto riguarda il welfare per il consigliere comunale Barbara Moretti 'il processo di privatizzazione e di esternalizzazione dei servizi dall'infanzia agli anziani abbiati in questi anni contrasta radicalmente con i principi progressisti e di sinistra della città e per questo va inverito. Vogliamo reintenalizzare servizi e personale. In una città che invecchia sempre pià e vede estendersi il divario sociale tra fasce più ricche e fasce povere della popolazione, bisogna innovare i servizi alla persona e intervenire radicalmente sulla povertà abitativa, spesso diretta conseguenza di quella economica. Con nuovi strumenti per fare incontrare domanda e offerta. Fino a quando una giovane coppia non ritroverà le condizioni per costruire un futuro a Modena, oggi di fatto impossibile, e sarò costretta ad emigrare anche solo in altri centri della provincia se non in altre regioni, non potremo essere soddisfatti' - afferma Moretti.



Il Consigliere comunale Barbara Manenti rilancia una città dei giovani e delle arti alle quali dedicare spazi presenti e da rigenerare. Modena è la città dei festival, questo essere un brand su cui puntare per sviluppare iniziative culturali non sporadiche ma per l'intero anno. Le caratteristiche di Modena ed il suo patrimonio potrebbe essere valorizzato, in una ottica turistica, attraverso la creazione di percorsi tematici'



Punti programmatici che potrebbero ancora trovare una sintesi nella coalizione di centro sinistra? Difficile dirlo. Il passaggio, viste le divergenze, è stretto. Nei prossimi giorni il verdetto.



Gi.Ga,