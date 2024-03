Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Le chiediamo di cogliere l’atmosfera pasquale per fare la pace con la città. Più in particolare Le chiediamo maggiore comprensione per tutti coloro che dissentono dalle sue scelte, ad esempio per l’infelice gestione nella raccolta dei rifiuti che ha avvilito la nostra città. La invitiamo anche a riappacificarsi coi residenti del Villaggio Europa della Sacca, coi quali Lei da due anni rifiuta ogni confronto pubblico, forse risentito per il loro attivismo. Quei cittadini, infatti, non gradiscono la sua scelta di permettere che sorga, a 40 metri dalle loro casette, il Polo Logistico Conad da 500 TIR-Frigoriferi al giorno con gas di scarico e compressori assordanti che peggioreranno la vivibilità della zona. Così come la invitiamo a non adirarsi per l’insistenza con cui i residenti della zona di viale Gramsci chiedono, da anni, di potere frequentare tranquillamente il parco XXII aprile, insieme alle loro famiglie, senza dover convivere coi mercanti di droga che l’assediano giorno e notte. Le doniamo una colomba affinché costruisca ponti, superi barriere e rinsaldi quel legame profondo di coesione fra Comune e cittadini, che si è molto affievolito nel decennio in cui è stato sindaco'.