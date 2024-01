'Narrazioni sulle migrazioni': progetto milionario coordinato da Unimore

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

un progetto finanziato con 2,9 milioni di euro da Bruxelles e coordinato dall'Università di Modena e Reggio Emilia. Un progetto europeo che va dal Mediterraneo al Mar Caspio fino al Mare del Nord. Dentro lavorano università europee, l'UNHCR, associazioni e centri di ricerca.

A tutti l'Unione europea ha dato un finanziamento per la ricerca sulle migrazioni, nell'ordine: Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, Italia, 682 mila euro; Sorbonne Universite, Francia, 296 mila euro; UNHCR, Svizzera, 381 mila euro; Universiteit Leiden, Paesi Bassi, 307 mila euro; Ethniko Kai Kapodistriako Panepistimio Athinon, Grecia, 151 mila euro; Centre National De La Recherche Scientifique, Francia, 252 mila euro; Universita' degli studi di Milano, Italia, 165 mila euro; Institouto Anaptixis Epicheirimatikotitas Astiki Etaireia, Grecia, 74 mila euro; Archivio delle memorie migranti Aps, Italia, 258 mila euro; Association Arcs Tunisie, Tunisia, 86 mila euro; Institute Of Geography Named H A Aliyev National Academy Of Sciences Of Azerbaijan, Azerbaigian, 159 mila euro; Universite Al Akhawayn D'ifrane, Marocco, 179 mila euro.



Partito il 1 gennaio 2021 con termine previsto il 31 marzo 2025, il progetto ITHACA vuole creare una 'banca dati sulle narrazioni delle migrazioni passate e presenti' e approfondire 'le varie forme di narrazione sui migranti e da parte dei migranti, considerandoli come agenti del cambiamento sociale, rintracciando le cause, le trasformazioni e gli effetti storici delle narrazioni sulla migrazione e mettendo in evidenza le voci messe a tacere', si legge sul sito dedicato.



Un progetto di “partenariato coordinato dal prof. Matteo Al Kalak insieme al prof. Claudio Baraldi e la prof.ssa Carla Bagnoli del Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali di Unimore, con la prof.ssa Cristina Guardiano del Dipartimento di Comunicazione ed Economia di Unimore”, riporta la nota dell'Università di Modena e Reggio Emilia. Coinvolti in ITHACA 'studiosi, archivisti, curatori di musei, professionisti, ONG, rimpatriati e potenziali migranti' per 'informare il dibattito pubblico e diffondere raccomandazioni ponderate per le politiche presenti e future di soccorso, responsabilizzazione, inclusione e partecipazione'. Inoltre si punta molto sulla comunicazione, fra sito, video e social: lo scorso dicembre tramite selezione pubblica, l'Università di Modena e Reggio ha assegnato un incarico di 30 giorni, con un compenso di 5 mila euro lordi, per realizzare 'contenuti giornalistici, interviste e podcast” sul progetto.

Marco Amendola