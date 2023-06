Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Ed è proprio in questa cornice che la pm della Dda Beatrice Ronchi e il procuratore capo Giuseppe Amato hanno formulato le contestazioni a Coffrini (in carica dal 2014 al 2016 quando il Comune venne commissariato) e al predecessore Giuseppe Vezzani (in carica dal 2004 al 2014), entrambi eletti col centrosinistra targato Pd. Alla base della nuova inchiesta della Dda ci sarebbero una serie di atti amministrativi - da abusi edilizi ad assunzioni fino a concessioni e varianti urbanistiche - firmati dai due ex sindaci, che secondo l'accusa avrebbero avvantaggiato la cosca.