Alle cifre dell'aumento definitivo e pieno si arriverà solamente dal prossimo anno,il 2024, ma per il 2022 e 2023 l'incremento ha superato il 50% le indennità di base. Con percentuali diverse per sindaco, assessori, e presidente del Consiglio.Per finanziare gli aumenti di legge e per evitare che questi pesassero direttamente bilancio stesso dei comuni, il governo Draghi aveva erogato contributi ai comuni. Al Comune di Modena per 241.000 euro, con il vincolo di restituire le somme non utilizzate.Il Comune di Modena le ha utilizzate quasi tutte. L'aumento delle indennità (in soldoni gli stipendi di sindaco e giunta) ha comportato un incremento totale della spesa per 217mila euro, 23mila euro in meno rispetto ai 241 stanziati dal governo, ma sufficienti per garantire un balzo totale, annuale, e mensile, delle indennità davvero importante. Di 32.000 euro lordi annuali per il sindaco che su base mensile signfica un aumento di 2508 euro su 13 mensilità. L'indennità mensile del sindaco di Modena è così passata per il 2022 dai 5.466 ai 7.974 euro lordi. Con percentuali e importi assoluti inferiori ma pur sempre importanti, gli aumenti di indennità per vicesindaco e assessori. Il primo, nel 2022, ha visto riconoscere un balzo di stipendo di oltre 1800 euro, passando da 4.099 a 5.980 euro. Aumento di tutto rispetto, e soprattutto senza paragoni rispetto a qualsiasi tipo di aumento generalizzato che potrebbe arrivare ad un professionista contrattualizzato nel privato, anche per gli assessori. Per loro un aumento di 1500 euro mensili, che porta la indennità mensile da 3.279 a 4.748 euro. Stesso aumento previsto per gli assessori, anche per il presidente del Consiglio.Gi.Ga.