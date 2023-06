Nel nome di Silvio Berlusconi, la riorganizzazione di Forza Italia, obiettivo Emilia-Romagna: Modena è contendibile

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Riorganizzazione e rilancio di Forza Italia che in Emilia-Romagna ruoterà intorno all'azione e alla spinta della neo-coodinatrice Rosaria Tassinari, romagnola, eletta alla Camera alle ultime elezioni politiche, e di Antonio Platis, già consigliere provinciale, nominato vicecoordinatore del partito in Emilia-Romagna. Insiema a Piergiulio Giacobazzi hanno riunito in un primo incontro pubblico stampa diversi amministratori o ex amministratori o eletti in quota Forza Italia nei comuni della provincia. Da Sassuolo a Vignola, da Frassinoro a San Felice sul Panaro.'Siamo una forza moderata, liberale e di centro destra che guarda al centro, anche ai delusi del PD che non si riconoscono in una deriva di sinistra condotta da Elly Schlein' - afferma la coordinatrice regionale che alla domanda su quali fattori potrebbero essere determinanti nella conquista di comuni da sempre governati dal PD ripete più volte, l'esperienza amministrativa.

'I cittadini devono avere la certezza che alla guida dei loro comuni ci siano persone competenti e preparate, e Forza Italia esprime anche in Emilia-Romagna tante figure e tanti amministratori di questo tipo, esempio di buon governo. Questo insieme ad una azione inclusiva nei confronti delle forse moderate, potrebbe portare a risultati importanti, anche qui'



Nel video le dichiarazioni del coordinatore regionale Tassinari, del vicecoordinatore regionale Platis e del coordinatore provinciale Giacobazzi





