'Nel sangue di Samantha enorme quantità di silicone'

A iniettarglielo senza alcuna perizia sarebbe stata una donna brasiliana, non abilitata a svolgere un'operazione delicata di questo tipo. Si attende adesso l’esito degli accertamenti tossicologici e istologici per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti. Elementi che saranno portati sul tavolo della procura di Modena che ha aperto una inchiesta ipotizzando i reati di esercizio abusivo della professione, omissione di soccorso e morte in conseguenza di altro reato.

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.