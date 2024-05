'Neutralità tecnologica e industria 5.0 opportunità per le imprese modenesi'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Una strategia chiara e coerente per una forza come la nostra che mette al centro impresa e lavoro, vere ed uniche armi per combattere la povertà”.



Queste le parole del Viceministro allo sviluppo economico con delega al Made in Italy Valentino Valentini, per la seconda volta nel giro di poche settimane, in provincia di Modena, in visita nei distretti industriali del territorio. Oggi a Modena, Mirandola e San Felice sul Panaro insieme al candidato alle elezioni europee Antonio Platis e al capolista a Modena Piergiulio Giacobazzi, al Vicensindaco ricandidato di Mirandola Letizia Budri e al sindaco di San Felice Michele Goldoni.



Tappa nel distretto biomedicale, all’indomani delle celebrazioni in ricordo del sisma 2012, per toccare con mano la ripresa economica post terremoto. Sono state infatti visitate alcune aziende che realizzano di dispositivi salvavita biomedicali e alcune importante realtà meccaniche a San Felice.



“La seconda visita, in pochi giorni, del Viceministro Valentini conferma l’attenzione del Governo e di FI per il comparto produttivo della provincia di Modena, fondamentale nello scenario nazionale. Una attenzione che ci impegnamo a portare sui tavoli europei con forza all’interno del partito popolare europeo” - ha affermato Antonio Platis



“Governare questa città è fondamentale per valorizzare l’impegno che Forza Italia, con coerenza, riserva al mondo delle imprese e al mondo economico. Vogliamo che Modena torni a contare sui tavoli nazionali ed europei e non sia più figlia di un dio minore, soprattutto nelle politiche regionali” - ha affermato il candidato capolista di Forza Italia a Modena Piergiulio Giacobazzi