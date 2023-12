Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

In questo lunedì 4 dicembre, infatti, la nuvolosità tenderà ad aumentare sul Centro-Nord, con precipitazioni fin dal mattino su Liguria e Piemonte in estensione nel corso del giorno al resto del Nord, localmente anche in Toscana e Sardegna; complici le temperature piuttosto basse potremo assistere a locali e temporanee nevicate in pianura più probabili tra Piemonte, bassa Lombardia ed Emilia occidentale. Tra le città che potranno vedere i primi fiocchi della stagione ci sono anche Torino e Milano.