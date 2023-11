Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













La Fondazione Media Literacy ha confermato l'esistenza del progetto, ma i dettagli sulle scuole coinvolte, i tipi di istituti e le tempistiche non sono stati resi pubblici. Inoltre, è noto il passato controverso di Pfizer, con condanne e multe per marketing fraudolento. Da qui l'atto ispettivo del consigliere leghista, che, in merito alle notizie di stampa uscite sulla realizzazione del progetto sotto l'egida di Pfizer, chiede alla Giunta 'se il progetto verrà esteso alle scuole e università dell'Emilia-Romagna, nonché se la Regione intenda contribuire al progetto e se sia opportuno affidare l'informazione medico-scientifica a una multinazionale straniera e se questa scelta sia in linea con il sistema formativo auspicato dalla Regione Emilia-Romagna'.