'Negli ultimi anni le modalità di protesta si sono perse, noi cerchiamo di risvegliare gli studenti con manifestaizoni e proteste come questa. E' una questione molto importante quella della guerra perchè anche la guerra inquina e noi non ci ritroviamo nella retorica dell'aggredito e dell'aggressore, ma ci ritroviamo solo nella retorica della guerra ingiusta e qindi chiediamo un armistizio totale di Russia e Ucraina', spiega Marco, studente del liceo Muratori San Carlo di Modena.Durante la protesta dei ragazzi alzano alcuni cartelli 'Fuori l'Italia dalla Nato', 'Guerra uguale devstazione', ma anche 'I soldi non compreranno un altro pianeta', si legge. Ma l'attenzione è anche sul caro scuola, fra trasporti e libri di testo, e sulle strutture scolastiche obsolete.'Il caro scuola incide sulla vita di noi studenti e sta diventano un probelma, il governo ha dei fondi del Pnrr ma li usa da altri parti. Nel frattempo la scuola pubblica perde cattedre, e si danno soldi alle private. Poi c'è la riforma agghiacciante del ministro all'istruzione Valditara sull'alternanza scuola-lavoro, che entrerà in vigore il prossimo anno. Sull'ambiente servirebbere molti più fondi, ma si usano per armi e industria bellica', dice Verena del liceo Muratori San Carlo di Modena.La protesta, organizzata dalla sigla Studenti autorganizzati Modena, ha visto la partecipazione di oltre 50 studenti durante la mattina di venerdì 6 ottobre, in collaborazione con Opposizione studentesca d'alternativa e il collettivo Studenti autorganizzati Rabun di Reggio Emilia.I ragazzi torneranno in piazza questa sera a partire dalle 18 per una manifestazione con partenza dalla Pomposa.