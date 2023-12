Nasce Noi per Modena: 'Siamo l'alternativa trasversale'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Quando mi hanno proposto di fare parte del progetto, ho chiesto come discriminante il fatto che non si trasformasse in una lista civetta, funzionale ad altri. In questa situazione politica non sarei andata a votare. Ma di fronte a un progetto di questo tipo ho cambiato idea e trovato le ragioni per impegnarmi' - ha affermato Mia Gandini.



'Altro che lista civetta, siamo nati per strutturare e proporre una piattaforma programmatica aperta su temi importanti della nostra città e, se avremo il profilo giusto, proporre un nostro candidato sindaco. E lo facciamo in tempi non sospetti, in anticipo, quando tutti gli altri, a destra e a sinistra fanno melina sull'individuazione dei candidati. E' assurdo avere in un momento in cui si può costruire il post Muzzarelli, una faida interna al centro sinistra per la candidatura a sindaco e dall'altro un centro destra che attende il centro sinistra prima di agire.



Per noi questa melina che accomuna PD, centro-sinistra e centro destra, è inaccettabile'- afferma Galli. 'I temi? Ce ne sono tanti su cui Modena ha molte criticità. Dal tema della sicurezza a quello ambientale'. Ma non mancano welfare e disagio giovanile. In platea, e tra i nomi dei primi sottoscrittori, c'è anche Matteo, giovane universitario. Insieme a lui, tra i partecipanti alla conferenza, spiccano altri 'ex' eccellenti. Tra questi Simone Pelloni, ex sindaco di Vignola e, dovrebbe essere questione di poche ore, anche ex consigliere regionale lega in uscita dal gruppo e dato come in entrata nel gruppo misto dell'Assemblea Legislativa. Ma non solo: c'è anche il Consigliere comunale Antonio Baldini (che dalla Lega è approdato a Fratelli d'Italia e ora ). Poi altri nomi noti, ex e non. Politici e tecnici. Dall'ex presidente della Provincia Giorgio Baldini, a Carlo Alberto Bulgarelli, dall'Avvocato Elisa Fangareggi che abbiamo visto spesso impegnata in missioni umanitarie, al noto dj e organizzatore eventi Fabrizio Zanni.



'Ci poniamo in ascolto e in un confronto aperto a tutta la cittadinanza, per la costruzione di un programma per la gestione del Comune nei prossimi cinque anni da sottoporre all’attenzione di tutte le forze politiche, sociali, economiche e culturali della città'

Sui temi dell'azione politica



Nel video, Galli, Casolari e Gandini









Ecco i nomi dei primi sottoscrittori: Babbini Filippo Mattia, Baldini Antonio, Baldini Giorgio, Bulgarelli Carlo Alberto, Casale Gianni, Casolari Paolo, Cavazzoli Giorgio, Davoli Tiziano, Fangareggi Elisa, Galli Andrea, Gandini Maria, Lancellotti Alessandro, Liguori Gaetano, Marta Simone, Piseddu Nadia, Valenti Roberto, Zaccarelli Matteo, Zanni Fabrizio.