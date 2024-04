'Nomina direttore Hera in Aimag uno strappo grave'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

votato con la maggioranza dei comuni soci di Carpi Soliera e Terre d'Argine, guidati da sindaci Pd.'Nulla da eccepire sulla persona, che non conosco - sottolinea Bassoli - ma sicuramente la provenienza è inopportuna quanto il tempismo.

A quanto pare, gli amministratori di Terre d’Argine, da un lato, chiedono di sottoscrivere un nuovo patto di sindacato fra i comuni, dall’altro fanno o lasciano fare passi di rottura che la rendono una prospettiva impraticabile, per chi come noi ha messo al centro la tutela del territorio e l’autonomia dell’azienda, al punto che non possiamo più escludere di dover ricorrere ad azioni di tutela del socio di minoranza. In questo la politica mirandolese, dopo lo sbandamento iniziale della Lega, che aveva approvato il documento di svendita dell’azienda, bloccato dall’intervento del capogruppo del PD Ganzerli, ha raggiunto una importante posizione unitaria nel documento votato dal Consiglio Comunale, che non andrebbe indebolita per rincorrere strumentalmente qualche voto' - conclude.