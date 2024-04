Nomina in Hera, per Muzzarelli c'è anche l'ostacolo del regolamento

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

l'operazione ha fatto saltare sulla sedia sia Azione che l'asse Sinistra-Verdi-M5S, ma per la nomina di Tommaso Rotella alla vicepresidenza di Hera vi è anche un ostacolo tecnico.In base al documento sugli 'Indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni e società partecipate', votati dal Consiglio comunale ( qui il documento ), 'scaduti i termini e valutate le audizioni, il sindaco procede alle nomine e designazioni e le comunica, motivandole, al Consiglio comunale nella prima seduta utile. Le nomine e designazioni sono effettuate rispettando l'equilibrio di genere'.Ora, il sindaco Giancarlo Muzzarelli per procedere con la nomina di Rotella dovrebbe dunque effetture comunicazione motivata ufficiale in Consiglio comunale. Ebbene, in vista del voto di giugno, lunedì 15 aprile scorso si è tenuto l’ultimo Consiglio comunale “ordinario” di questa legislatura, peraltro già senza delibere.

'Con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto di indizione dei comizi elettorali, infatti, l’attività dell’Assemblea si limiterà ad adottare, come da normativa, atti urgenti e improrogabili, come quello riguardante, a fine mese, l’approvazione del bilancio Consuntivo' - aveva spiegato la stessa amministrazione comunale con un comunicato.

La domanda dunque è questa: la nomina del vicepresidente di Hera è un atto urgente e improrogabile? Tecnicamente no, perchè il cda della multiutilty è operativo anche in assenza di un componente, Muzzarelli invece proverà a sostenere il contrario: ma è evidente che la materia è tutt'altro che scontata.