Nomine a Modena, l'infinita infornata degli ex. Tutti rigorosamente Pd

. Per il ruolo il sindaco di Modena ha scelto il 63enne ex consigliere Pd Alberto Cirelli per un compenso (il riferimento è quello del suo predecessore Nicolini) pari a oltre 51mila euro. Ma l'elenco dei 'ripescati' negli enti pubblici modenesi è infinito e il filo conduttore è sempre quello di uno specchiato pedigree targato Pd o comunque centrosinistra. Alcuni dei principali esempi di questa infinita infornata di ex. In attesa della prossima, inevitabile, nomina, promozione o scalata d'area.: nel 2021 è stato confermato presidente il 55enne. Già vicepresidente di Hera e, in precedenza, assessore provinciale e comunale nelle giunte di centrosinistra.: nel 2020 è stato confermato nell’incarico di amministratore unico, ex consigliere provinciale Pd, nonchè tesoriere del partito. Compenso 8mila euro.



Amo spa: nel 2021 è stato promosso come amministratore unico il 51enne Stefano Reggianini ex sindaco Pd del Comune di Castelfranco Emilia dal 2009 al 2019 e consigliere d’ambito per la Provincia di Modena per l’Atersir. Compenso 33mila euro.

Hera spa: a marzo 2023 è stato confermato vicepresidente Gabriele Giacobazzi, 73 anni, attuale vice presidente di Hera spa, è presidente dell’Ordine degli ingegneri ed è stato assessore comunale tra il 2012 e il 2018. Compenso 102.388 euro.

Spazio Coop: a luglio 2023 è stato promosso come presidente della cooperativa che riunisce le principali polisportive modenesi il 69enne Daniele Sitta, già sindaco Pd di Campogalliano e assessore Pd del Comune di Modena.

Ert Fondazione: a maggio 2020 è stato confermato presidente per 4 anni l'ex sindaco di Modena, il 78enne Giuliano Barbolini.





Fondazione Mario Del Monte: il presidente, rinnovato nel 2023 e in carica fino al 2026, è l'ex deputato 69enne Pds e Ds, Roberto Guerzoni, padre dell'attuale capo di gabinetto di Muzzarelli.

Scuola interregionale di Polizia locale: il presidente è l'ex 77enne comandante della municipale Mauro Famigli nonchè marito della attuale direttore generale del Comune di Modena Valeria Meloncelli.

Fondazione Ago: a luglio 2023 è stato promosso come presidente del Consiglio di indirizzo l'ex 61enne assessore regionale Massimo Mezzetti.

Anpi Modena: nel 2021 è stato eletto presidente il 71enne Vanni Bulgarelli. Ex presidente Seta, ex redattore del programma elettore 2014 del sindaco Muzzarelli, ex presidente della società operativa territoriale di Hera a Modena.

Giuseppe Leonelli