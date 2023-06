'Assemblea Aimag, lettera shock di Atersir ai comuni soci: senza patto di sindacato a rischio gestione rifiuti'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Una votazione pesante, anche in termini di responsabilità amministrativa, alla luce delle 15 righe scritte da Atersir, l'agenzia d'ambito per la regolazione e l'affidamento dei servizi ambientali ed energetici, alla quale i sindaci si erano rivolti per conoscere le conseguenze di un ingresso di Hera nel CDA di Aimag e gli scemari alla scadenza del patto di sindacato tra i comuni soci, fissato il 30 giugno. La risposta è netta e inequivocabile.'La gara a doppio oggetto per l’affidamento del servizio rifiuti finalizzata alla realizzazione del peculiare modello di società mista rappresentato da AIMAG S.p.A., come richiesto dai Comuni del bacino di affidamento, non può in alcun caso prescindere dal controllo pubblico sulla società veicolato attraverso il patto di sindacato' - afferma Atersir che continua.

'Pertanto il rinnovo del patto di sindacato è condizione necessaria perché si possa procedere con la gara a doppio oggetto come richiesta dal territorio, in quanto diversamente il controllo pubblico della società non sarebbe garantito, tra le altre cose, nemmeno rispetto alla governance'.

In poche parole se passasse la proposta di Hera, sostenuta dal Comune di Carpi, dai comuni delle Terre d'Argine tra i quali anche Soliera dove il sindaco è anche segretario provinciale PD, di aprire le porte del CDA Aimag ad Hera, non solo verrebbe meno il controllo pubblico ma di fatto la possibilità di gestire la raccolta dei rifiuti, uno degli asset strategici del gruppo Aimag. Che sarebbe a rischio. Con perdite evidenti da parte dei comuni soci. In sostanza, rischio di danno erariale. Un rischio che dovrebbe frenare, in via precauzionale, anche la spinta dei comuni sostenitori dell'ingresso di Hera nel Cda, a votare, giovedì, per alzata di mano, un passaggio cruciale e potenzialmente, quanto consapevolmente, dannoso, oltre che rischioso, anche in termini di responsabilità.Contenuti, quelli della lettera di Atersir, che di fatto fondano anche la battaglia condotta dal comune di Mirandola e da numerosi comuni della bassa resi noti nel corso dell'assemblea pubblica informativa organizzata dalin Municipio alla presenza dell'assessore comunale con delega ad Aimagdisindaco di San Felice, disindaco di San Prospero e di Ssindaco di Poggio Rusco. Uniti da tempo nel ribadire l'importanza nel votare no: fronte che vede uniti a Mirandola, quasi tutti i comuni dell'area nord e del basso mantovano. Uniti, anche se su fronti politici diversi, dal tentativo di bloccare una scalata di Hera ad Aimag. 'Ottenere la possibilità di indicare il Direttore Generale porterebbe Hera ad una posizione dominante rispetto agli altri soci, e pur in un contesto in cui la parte pubblica è ancora maggioritaria, ad assumere il controllo operativo della società' - afferma Sauro Prandi, consulente con esperienza trentennale anche con incarichi in Aimag. Del resto in platea ci sono diversi esperti, ex amministratori Aimag, e politici. Oltre a diversi consiglieri comunali, arrivano il sindaco di Camposanto e il sindaco di Medolla, nonché presidente dell'Unione Comuni area nord Calciolari. Anche lui, probabilmente, orientato a votare no, o a non votare, nell'assemblea di giovedì.'Sostenere l'ingresso di Hera in Aimag è inspiegato ed inspiegabile' - afferma l'Assessre Lodi. 'Coloro che sostengono questa scelta si sono sottratti al confronto due volte e in nessuna occasione, su questi punti, risulta abbiano incontrato direttamente i cittadini per spiegare cosa intendono fare e perché''Non si mai vista una situazione dove una società (Aimag) affida la guida della società ad un Direttore Generale indicato dal concorrente' - afferma l'imprenditore mirandolese Alberto Nicolini.Ed è proprio sul tema dei rifiuti, con Hera e Aimag lontani anni luce in termini di qualità del servizio, che viene portato anche un esempio supportato dai dati: Un servizio di raccolta rifiuti gestito da Aimag pone i comuni dell’area nord primi in regione e tra i primi in Italia per qualità della raccolta differenziata con una tariffa a 145 per residente. Lo stesso servizio gestito da Hera, oltre a non prevedere bonus particolari, prevede un costo di 187 euro per residente.Gi.Ga.