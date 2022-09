Non solo vaccini, Vita si ritrova a Ravenna contro il rigassificatore

'Ecco, la drammatica situazione sociale cui ci troviamo di fronte, con un prezzo del gas passato dai 27 euro al MWh di un anno fa agli oltre 330 euro al MWh dei giorni scorsi, con una conseguente crisi di tutto il nostro comparto produttivo, con innumerevoli esercenti costretti a chiudere (o ridimensionare fortemente) le loro attività, con le nostre famiglie soffocate da un aumento impressionante delle utenze energetiche, con allo stesso tempo una ENI che dichiara utili nel primo semestre 2022 per quasi 7,4 miliardi di euro (+700% rispetto al semetre precedenti, forse le privatizzazioni modello Britannia, alla Draghi, andrebbero riviste), Vita ha deciso di far sentire la propria voce'. Domani, assieme al Teodori, candidato al senato della Repubblica nel collegio, saranno presenti anche i due candidati del territorio: Paolo Svegli, candidato alla Camera dei Deputati, e Andrea Tronconi, candidato al Senato della Repubblica.

'L’Italia sta cedendo la propria sovranità energetica agli interessi USA. Famiglie ed imprese italiane pagheranno il gas a prezzi elevatissimi a causa di partiti che hanno ceduto i nostri interessi nazionali. Oltre a tutto ciò, la costruzione dei rigassificatori ha impatti ambientali pesanti ma nessuno dei partiti di sistema dice nulla ed ancora meno protesta'. Si presenta così a Ravenna Luca Teodori per il sit-in di protesta organizzato in Largo Raffaello Baldini, domani, venerdì 2 settembre, alle 19.Luca Teodori, segretario nazionale del Movimento 3V, è anche uno dei fondatori, insieme a Sara Cunial, del nuovo soggetto politico, Vita, movimento che raccoglie anche il contributo del gruppo “NO Paura Day” di Paolo Sensini, dell’avvocato Edoardo Polacco di “Sentinelle della Costituzione” e di molti altri che hanno deciso di coalizzarsi e partecipare attivamente alla prossima tornata elettorale.

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.