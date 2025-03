Nonantola: domenica la quarantesima edizione

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Domenica mattina, Nonantola ospiterà la 40ª edizione di “Al Gir d’la Partecipanza” – Memorial Gino Malaguti, la tradizionale corsa podistica amatoriale ludico-motoria aperta a tutti. L’evento si snoderà attraverso l’antico lascito terriero risalente al 1058, offrendo ai partecipanti un’esperienza unica tra natura, sport e storia.

La partenza è fissata per le ore 9, con la possibilità di scegliere tra quattro percorsi di diversa lunghezza (4,5 – 8,5 – 12,5 – 15,5 km), adatti a ogni fascia d’età e livello di preparazione atletica. Ogni anno, la manifestazione attira migliaia di appassionati e numerosi gruppi scolastici, consolidandosi come un appuntamento imperdibile nel panorama podistico locale.



L’evento è patrocinato dal Comune di Nonantola e dalla Partecipanza Agraria e organizzato dallo CSI Comitato di Modena e dal Circolo Culturale F. Turati.

Quest’anno, la manifestazione è dedicata a Gino Malaguti, figura di spicco del territorio, ex provveditore agli studi e storico promotore della corsa, scomparso nel 2024. La presidente del Circolo Turati, Daniela Serafini, ha voluto ricordare il gruppo promotore che ha reso possibile il successo dell’evento: Dino Bulgarelli, Gianpaolo Serafini, Raffaele Zoboli, Vasco Tedeschi e lo stesso Malaguti.La manifestazione si avvale della collaborazione e del supporto del Comune e della Partecipanza Agraria di Nonantola, della Podistica Modenese, della Polizia Municipale e di numerose associazioni locali, tra cui l’Associazione Nazionale Carabinieri Terre del Sorbara, il gruppo ORM Protezione Civile, la Croce Blu di Nonantola e Castelfranco. Un ringraziamento speciale va anche ai tanti volontari e agli sponsor che sostengono l’evento, tra cui Mini Bar, Imprendo srl, Orologeria Reggiani, Coperture Pierli srl, Fasipol, Forno Reggianini Silvano e Giacobazzi Vini.Inserita nel calendario podistico modenese, questa manifestazione non competitiva è tra le più partecipate della provincia e delle zone limitrofe. Con il passare degli anni, Al Gir d’la Partecipanza si è affermato non solo come un’importante occasione sportiva, ma anche come un significativo veicolo promozionale per l’intero territorio.