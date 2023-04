'Nuova raccolta differenziata: visti i risultati Hera inadempiente rispetto a obblighi assunti'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













'E' evidente che quello che Hera è tenuta a fare in base al contratto di servizio non può essere fatto rientrare nelle campagne di informazione svolte dal Comune.Il Comune viceversa doveva fare qualcosa di più, accompagnare i cittadini in questo percorso e, soprattutto, recepire le difficoltà e gli evidenti disservizi: in altre parole avrebbe dovuto mettersi al fianco dei modenesi non della multiutility - continua Elisa Rossini -. Dal lungo elenco che mi è stato fornito le uniche attività del Comune riguardano i rapporti con i media e su questo ribadisco che mandare alla stampa fotografie tratte dalle telecamere di videosorveglianza non è degna di un ente locale. Ecco allora che, sul fronte della nuova raccolta differenziata, se il raggruppamento temporaneo di imprese evidentemente è inadempiente agli obblighi assunti visti i risultati che sono sotto gli occhi di tutti, il Comune di Modena non ha fatto in pratica nulla se non cercare di spaventare i cittadini con una indegna caccia al ladro'.