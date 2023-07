Nuovo no al Pip Gazzate: il rischio per i nonantolani ora è concreto

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













'Il PD e le sinistre guardano alle elezioni del prossimo anno e non al futuro della città.

Sono passati 7 mesi dal Consiglio Comunale, annullato dal Tar, su Pip Gazzate. In tutto questo tempo il PD e una Mano per Nonantola che hanno fatto? I pareri dei tecnici erano tutti positivi ma se qualche consigliere aveva ulteriori dubbi poteva incalzare per avere approfondimenti, contropareri, integrazioni o nuove valutazioni. Invece non hanno provato a risolvere eventuali criticità o ricercare nuove soluzioni.

Anzi, anche ieri sera, il dott. Monari ha elogiato il campo largo a sinistra e le nuove prospettive che questo voto offre.





Lo hanno affermato i Consiglieri di Forza Italia in comune a Nonantola, Antonio Platis e Pino Casano che hanno annunciato di chiedere la convocazione della commissione bilancio per approfondire il primo debito fuori bilancio di 3mila euro in seguito alla condanna del Tar. A ciò si aggiungono le spese legali non ancora quantificate e l'eventuale richiesta danni. Noccioline - chiosano Platis e Casano - rispetto al contenzioso vero e proprio. Se fossero chiesti 15milioni di indennizzo, cifra verosimile visto l'aspettativa creata, il caro materie prime e il boom degli interessi, si tratterebbe di quasi mille euro di debito che peserebbero su ogni cittadino nonantolano, dal neonato all'anziano. Saremo i soli, a quanto pare, che vigilereranno affinché siano i consiglieri comunali e non i cittadini a farsi carico delle scelte sbagliate. La sconfitta al Tar e il mancato ricorso al Consiglio di Stato sono elementi cristallini, non un solo soldo di questa querelle può finire sulle spalle dei contribuenti. Ciò comporterà che l'azienda si trasferisca in qualche comune limitrofo e possa costruirlo con i soldi del contenzioso che palesemente si aprirà. Oltre al danno, anche la beffa insomma'.

Il tutto mentre nella vicina città del consigliere regionale PD Luca Sabattini, Castelfranco, si sono appena approvati 26mila metri quadrati di nuovi capannoni con 90 bocche di carico e 17 stalli per i camion in attesa di carico'