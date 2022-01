Obbligo vaccinale over 50, Travaglio: 'Decreto uscito da un manicomio'

'Su un decreto che pare uscito da un manicomio o da un cabaret o dagli alcolisti anonimi – infatti persino Draghi si vergogna e manda avanti tre scudi umani col favore delle tenebre – qualunque discorso coerente sarebbe troppa fatica e troppo onore'. Così nell'editoriale di questa mattina de Il Fatto quotidiano, Marco Travaglio, da sempre punto di riferimento della galassia 5 Stelle (formazione che è ancora azionista di maggioranza del Governo) stronca l'ultimo decreto Draghi sull'obbligo vaccinale per gli over 50.'È soltanto un caso che Mario Draghi faccia partire le nuove norme a scoppio ritardato, o a babbo morto, cioè fra 40 giorni, quando spera ardentemente di non essere più al governo? Posto che i decreti sono ammessi solo “in casi straordinari di necessità ed urgenza” (art. 99 Cost.), che urgenza possono avere delle norme varate il 5 gennaio per scattare il 15 febbraio? - si chiede Travaglio -.