Obiettivo Ucraina, sabato incontro a Modena con La Terra dei Padri

Sabato 3 dicembre alle 17 il Circolo La Terra dei Padri e l'Associazione Vento dell'Est hanno organizzato un evento che si articolerà in 3 momenti. Si inizia con la presentazione del libro di Daniele Perra 'Obiettivo Ucraina' con l'autore, intervengono Stefano Bonilauri editore di Anteo e Luca Rossi dell'Associazione Russia- Emilia Romagna, modera Fabio De Maio. Il libro parte dalla premessa che la storia della Russia degli ultimi tre secoli è un continuo alternarsi di periodi di apertura e chiusura nei confronti dell'Europa occidentale. Alcuni imposti, altri voluti, altri ancora prodotto dei processi storici, tali istanti, scanditi dalla bussola delle tendenze geopolitiche, dall'eterna lotta per il controllo/contenimento della massa continentale eurasiatica tra potenze talassocratiche e potenze telluriche, non sono in alcun modo riusciti ad intaccare in modo definitivo un dato geografico-spaziale incontrovertibile: non esiste un confine tra Europa e Russia.Daniele Perra è un analista geopolitico, laureato in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali, ha conseguito nel 2015 il Diploma di Master in Middle Eastern Studies presso l'Alta Scuola di Economia e Relazioni Internazionali dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di MilanoSi continua con un evento solidale per aiutare la popolazione del Donbass, con la presentazione del progetto Vento dell'Est, a cura di Lorenzo Berti che conosce molto bene la realtà del sud-est dell'Ucraina anche per i diversi viaggi intrapresi in questi ultimi 8 anni.Infine sono previsti gli interventi dell'avvocato Marco Pata e del dottor Vito Grittani, osservatori internazionali durante il recente referendum per l'adesione del Donbass alla Russia che hanno preparato un collegamento in diretta con la zona del Donbass, per ascoltare la voce dei cittadini che stanno vivendo la situazione del conflitto.L'incontro si svolgerà presso la Sala Civica Villaggio Giardino in Via Marie Curie 22- Modena, con ingresso libero ad esaurimento dei posti disponibili. Per prenotazioni: laterradeipadri@gmail.com o le pagine social del Circolo.