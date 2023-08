Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













“Insieme al cordoglio per la vittima – afferma il sindaco – voglio esprimere anche tutta la rabbia e la preoccupazione della città rispetto a questo episodio di violenza che segue, a pochi mesi di distanza, l’omicidio del giovane pakistano al Novi Sad. Si tratta di situazioni sicuramente diverse, ma non possiamo girarci dall’altra parte rispetto a una realtà che negli ultimi tempi, nonostante l’impegno delle forze dell’ordine e della Polizia locale, ha visto un aumento di aggressioni e di violenze, mentre sul territorio sono triplicati i trasferimenti di migranti – sottolinea Muzzarelli - senza che si stata strutturata un’adeguata rete di accoglienza che possa garantire condizioni dignitose per le persone e non lasciarle in balia della criminalità, come purtroppo spesso sembra avvenire con molti di loro, lasciati senza prospettive, che diventano manovalanza dello spaccio”.Frasi che potrebbero colpire direttamente anche la prefettura di Modena, responsabile della gestione del sistema di accoglienza in città ed in provincia e referende dello Stato in provincia.'È ormai da mesi che il sindaco pone queste questioni al Governo - si legge in una nota del Comune - con una particolare attenzione per i minori stranieri non accompagnati, e sono temi affrontati anche direttamente con il ministro Piantedosi insieme alla richiesta di aumento degli organici delle forze dell’ordine e di riconoscimento della fascia A per la Questura che renderebbe l’aumento strutturale.“Le risposte ricevute fino a oggi non sono soddisfacenti – conclude Muzzarelli – e ribadisco ciò che ho già detto al ministro: il clima qui è pesante, i dati ci preoccupano: la comunità modenese, così laboriosa e giustamente esigente, non si rassegna a subire decisioni e valutazioni che portano ricadute negative per tutta la città e per il territorio”.