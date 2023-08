Omicidio: 'Normativa inadeguata per contrastare la criminalità, soprattutto se straniera'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Se l’attuale impianto normativo, pensato per chi è nato e cresciuto in questo Paese, non hasaputo risolvere a fondo i problemi creati dalla delinquenza autoctona, è evidente che ancor meno puòfare con chi arriva da paesi dove la repressione dei reati ed i regimi carcerari sono molto più duri chein Italia.Non ne facciamo certo una questione etnica, ma se i dati ci raccontano che i reati commessidagli stranieri sono in percentuale di gran lunga maggiori di quelli commessi dagli italiani, è necessarioripensare a fondo – e in fretta – al sistema sicurezza / giustizia / carcere del nostro Paese.Non com’è già avvenuto però, quando siamo passati da indulti ed amnistie alladepenalizzazione di decine e decine di reati, oppure dalla completa e totale assoggettazione allamagistratura delle Forze di Polizia alla scomparsa di figure di rilievo come quella del Pretore.È necessario pensare che è di fatto impossibile recuperare chi, già in giovanissima età, havissuto direttamente la ricchezza facile portata dal delinquere senza conseguenze penali: nonriusciremo mai a fargli capire che è meglio andare in fabbrica per 1300 euro al mese, piuttosto cheintascare 1500 euro alla settimana spacciando per strada'.

Considerazioni che si inseriscono in un dibattito sempre attuale relativo ad un sistema giudiziario e carcerario che non risponde nei tempi e nelle forme ai tempi e alle forme della criminalità legata a gruppi di stranieri, soprattutto non integrati, arrivati da poco illegalmente in Italia, richiedenti asilo, quelli espressi dal segretario provinciale Siulp Roberto Butelli che nell'esprimere il cordoglio per la giovane vittima richiama l'attenzione sull'inadeguatezza di una normativa non efficace nel contrastare e prevenire il crimine e, indirettamente, su un sistema di accoglienza altrettanto inadeguato.



'L’aumento delle violenze, compresi gli omicidi, rischia di creare una sorta di assuefazione nella

collettività, ma anche per la sempre più manifesta inefficacia delle norme penali.

Guadagno facile e senso d’impunità: un mix micidiale che da una parte rende le Forze

dell’Ordine un bersaglio sempre più facile da colpire, mentre dall’altra intimorisce i cittadini e

impoverisce il tessuto sociale di città e provincia.





Non è più questione di raccogliere le firme per chiedere un presidio o maggiori controlli - conclude Buttelli - ma è

tempo di prendere coscienza che certe convivenze possono andare bene per un periodo limitato,

dopodichè sfociano in una violena sempre più aggressiva'