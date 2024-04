Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

sarà uno dei 15 candidati di tutto il nord est per Forza Italia.La scelta dei vertici nazionali del partito in vista della formazione delle liste e del deposito delle candidature (che per le elezioni europee avviene una settimana prima rispetto alle amministrative), è arrivata in queste ore. Il coordinatore nazionale Antonio Tajani, probabile capolista, potrebbe sciogliere la riserva in queste ore.Il collegio elettorale è molto vasto, va da Piacenza a Trieste e tocca quattro regioni: Emilia Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige.Le elezioni Europee saranno per Forza Italia il primo importante banco di prova in una competizione elettorale nazionale senza il Presidente Berlusconi. Antonio Tajani, anche nelle sue recenti dichiarazioni, ha posto per il partito, alle elezioni europee, il superamento della soglia del 10%. Soglia già di recente superata e confermata dai sondaggi politici degli ultimi giorni.