Organici e politica sanitaria poco lungimirante: la provincia spieghi le dichiarazioni dei dirigenti Ausl

“Queste affermazioni però non possono passare inosservate e per questa ragione ho già depositata un’interrogazione urgente per conoscere come questo calo della qualità affermato dal direttore dell’ospedale sia inciso sulle prestazioni ai pazienti e sulla appropriatezza delle cure ai malati.

Sulla salute della gente – sottolinea Platis – non si scherza e pretendiamo sia declinato in modo esplicito ciò che è successo e, forse, succede tuttora. Inoltre vanno messe sotto la lente le politiche sanitarie portate avanti dall’Assessore Donini che evidentemente sono stata bollate come inefficaci dai suoi stessi dirigenti.

Forza Italia l’ha sempre detto che non si volesse attrare personale a Mirandola, ma si scegliesse la scorciatoia delle cooperative apposta per depauperare il Santa Maria Bianca. Oggi – chiosa Platis - la Regione, scaricata anche dai suoi vertici, cosa intende fare per invertire la rotta!?



“Infine – conclude l’esponente di Forza Italia – chiediamo pubblicamente al Partito Democratico e, soprattutto alle sue femministe, di prendere le distanze dal triste spettacolo portato avanti dal loro sindaco Sauro Borghi. Durante la serata sulla sanità, infatti, ha utilizzato pesanti battute sessiste per parlare delle dottoresse neo assunte al Santa Maria Bianca. Se per il PD l’ospedale di Mirandola ed il suo personale può essere trattato con squallide chiacchiere da bar, per noi rimane una cosa seria.”



Antonio Platis

Capogruppo Fi in Provincia