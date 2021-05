Orti in tangenziale, in pochi li vogliono, il bando si riapre

Considerato che le domande pervenute per l'assegnazione delle particelle ortive inrisposta all'avviso pubblico scaduto in data 15/03/2021, sono inferiori al numero di ortidisponibili, e pertanto si ritiene opportuno approvare un nuovo avviso per l'assegnazione delleparticelle ortive attualmente libere o che si libereranno entro il 31/5/2025, e che potrannoessere assegnate alle persone o famiglie in possesso dei requisiti previsti dal presente avviso,secondo le regole dettate di seguito;Art. 1 - Requisiti e criteri di assegnazione.Potranno fare richiesta di assegnazione i cittadini: che abbiano compiuto 18 anni di età;copia informatica per consultazione residenti nel Comune di Modena; che non abbiano la proprietà, il possesso o la disponibilità di altri appezzamenti di terrenicoltivabili; che non abbiano componenti dello stesso nucleo familiare già concessionari di orti pubblici nelterritorio comunale; che non abbiano subito condanne penali per reati contro l’ambiente o il patrimonio pubblico.Per ciascuna famiglia anagrafica è possibile presentare una sola domanda di partecipazione.Gli orti rialzati, realizzati per persone con disabilità, potranno essere assegnati ai cittadini inpossesso della certificazione ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L. 104/92.Qualora il numero di istanze sia superiore agli orti disponibili verrà costituita una graduatoriaapplicando i criteri di priorità nell’ordine di seguito riportato:1. residenza nel quartiere 2 (crocetta-san.lazzaro)2. ordine di arrivo della domanda.La graduatoria rimarrà valida fino al 31/05/2025.