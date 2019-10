'Ospedali montagna, a Castelnovo Monti altra chiusura'

“Quando si ha a che fare con la tutela della salute dei cittadini tergiversare è fuori luogo: occorrono risposte certe, chiare e puntuali. Pertanto non è accettabile che il reparto di Degenza breve dell'ospedale S.Anna di Castelnovo Monti sia ancora chiuso e non si sappia nulla né dei motivi per i quali il dipartimento è ancora chiuso, né della tempistica relativa alla sua riapertura”.

Il consigliere regionale della Lega, Gabriele Delmonte, ha presentato oggi un'interrogazione a risposta scritta con la quale chiede alla Giunta di viale Aldo Moro “quale sia il motivo della mancata riapertura del reparto di Degenza Breve dell’Ospedale Sant’Anna di Castelnovo Monti e quale sia la data prevista per la ripresa delle attività”. Il consigliere del Carroccio chiede anche “come sia stato riallocato il personale medico e infermieristico che operava nel reparto ad oggi, incomprensibilmente, chiuso”.

“Dopo la definitiva chiusura del Punto nascite avvenuto lo scorso anno (chiusura che ha riguardato anche gli ospedali di Pavullo e Borgatoro), il S.Anna rischia di perdere un altro pezzo e questo non è tollerabile da parte dei cittadini dell'Appennino, che nei fatti, stante questa seconda chiusura improvvisa possono a buon diritto lamentarsi di essere considerati di serie B. Pertanto occorre che la Regione si attivi quanto prima non solo per scongiurare la chiusura del reparto, quanto per la sua riattivazione immediata” attacca Delmonte.

Il reparto di Degenza breve dell’ospedale Sant’Anna, consta di nove posti letto e afferisce a più specializzazioni mediche, ospitando pazienti che hanno necessità di ricoveri limitati nel tempo. Il reparto, per la durata della stagione estiva, ha chiuso i battenti al fine di permettere i turni di ferie agli operatori sanitari. La data prevista per la riapertura era fissata per il primo ottobre 2019.

Tuttavia il reparto risulta ancora chiuso e non si hanno notizie dalla direzione sanitaria, se non le affermazioni interlocutorie rilasciate dall'Ausl alla stampa “Ne daremo conto, qualora ci venga richiesto, nei tavoli istituzionali..” .

“Bene, la mia interrogazione ha proprio questo obiettivo: utilizzare il canale istituzionale per ricevere risposte chiare e precise dall'Ausl” attacca il consigliere leghista.

“L’ospedale Sant’Anna di Castelnovo Monti, principale nosocomio della montagna reggiana e punto di riferimento sanitario per decine di migliaia di persone, ha già dovuto subire la chiusura del Punto Nascite poco più di un anno fa ed un’eventuale non riapertura del reparto di Degenza breve significherebbe un nuovo passo verso un lento smantellamento della struttura: stiamo parlando di un servizio pubblico per il quale le istituzioni devono avere il dovere di chiarezza e trasparenza verso i cittadini utenti” conclude Delmonte.