Pace e giustizia per la Palestina: domani sera incontro a Modena

Come si é giunti ad una simile tragedia? Come viveva il popolo palestinese prima del 7 ottobre, a Gaza come in Cisgiordania? Quali potrebbero essere le conseguenze per tutto il Medio Oriente e per il resto del mondo, dato che questo conflitto allarga le divisioni tra l'occidente e le nazioni che non accettano più i diktat degli Usa e dei loro alleati?' A intervenire in questi termini è il consigliere comunale di Modena sociale, Beatrice De Maio (nella foto), per il Coordinamento modenese contro la guerra.



Questi sono anche i temi del dibattito di domani (venerdì 10 novembre) alle 20:45, presso la Sala Civica del Villaggio Giardino in Via Marie Curie 22/a. Una iniziativa, dal titolo Pace e giustizia per la Palestina, organizzata dal gruppo consiliare Modena Sociale e dal Coordinamento Modenese contro la Guerra.

Verrà data lettura dell'ODG 'Fermare la catastrofe umanitaria a Gaza' presentato in Consiglio Comunale da Modena Sociale che verrà discusso nelle prossime sedute del Consiglio, in seguito interverranno:

Shaykh Abbas Di Palma, Presidente dell'Associazione Islamica 'Imam Mahdi'

Sheikh Ali Hassan Ramadan, membro dell'Alta Commissione dei Saggi islamici religiosi della Siria e del Libano.

Mohammed Suleiman avvocato palestinese che ha visitato recentemente il campo profughi di Jenin, in Cisgiordania.

Stefano Bonilauri, analista geopolitico

Ouday Ramadan, giornalista italo-siriano.

L'ingressso é libero.