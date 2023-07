Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













'Nonostante le difficoltà e le incertezze che hanno caratterizzato l’inizio dell’estate, martedì 11 luglio scatterà l’avventura della “Piscina dei Matti”, che proporrà una ricca offerta sportiva e di svago, con corsi, attività organizzate ed eventi' - si legge in una nota.'Prezzi e gratuità per l’accesso sono stati concordati preventivamente con il Comune di Palagano, al fine di favorire al massimo la fruibilità dei servizi.Augurando ai nuovi gestori una stagione fortunata e ricca di soddisfazioni, ringraziamo gli uffici comunali per aver completato celermente gli iter di affidamento della struttura'Sono iniziati i lavori di manutenzione straordinaria del ponte di Savoniero sul torrente Dragone, lungo la strada provinciale 28, che comporteranno sul tratto il divieto totale al transito per due mesi, a partire da lunedì 10 luglio 2023.Nonostante la chiusura del ponte, il Comune di Palagano rimane ovunque facilmente accessibile grazie alle strade alternative che garantiscono sempre i collegamenti.