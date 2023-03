Castelfranco, in fiamme tetto di una palazzina, danni ingenti ma nessun ferito

In via precauzionale, sul posto sono state inviati anche in mezzi del 118 ma fortunatamente non ce n'è stato bisogno. Tutte le persone all'interno della palazzina in via Mavora non hanno avuto conseguenze dall'incendio che ha interessato il tetto dell'edificio di due piani, provocando diversi danni. Sul posto sono intervenute tre squadre dei Vigili del Fuoco e cinque automezzi attrezzati per domare le fiamme che si sono propagate per una ampia area del tetto in legno ventilato.