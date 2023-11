Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Imprenditore, responsabile Enti Locali per Azione Emilia-Romagna, con un importante curriculum politico e amministrativo, guiderà il partito provinciale verso le elezioni europee e amministrative: 67 anni, socialista, ex sindacalista, vicepresidente dell’Assemblea Legislativa dell’Emilia-Romagna dal 2005 al 2010, presidente della Commissione Statuto della Regione Emilia-Romagna dal 2000 al 2005, consigliere comunale di Bologna dal 1995 al 1999.Tra i compiti di Zanca quello di rinnovare il partito locale, rilanciare la proposta politica e stringere le alleanze in vista delle prossime amministrative: 'Politicamente Modena è frizzantina - ha dichiarato il commissario - e il livello provinciale di Azione nei mesi scorsi non è stato da meno, inutile nasconderlo. La figura del commissario è spesso associata a quella dell’uomo solo al comando. Niente di più lontano dal mio modo di fare politica in questi mesi ho avuto modo di conoscere donne e uomini iscritti o elettori di Azione, un patrimonio di competenze, idee e passione politica che merita un partito ben organizzato e aperto alla discussione. Azione Modena è aperta a tutte e tutti coloro che ritengono che la politica modenese meriti una proposta riformista-liberale, innovativa in grado di cambiare finalmente un panorama amministrativo in cui da troppo tempo due blocchi politici si limitano a cozzare tra loro'.