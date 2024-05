'Par condicio violata', bufera su Bonaccini: Forza Italia presenta esposto al Corecom

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Fatto sta che questa volta è direttamente il presidente della Regione, da alcuni giorni anche ufficialmente candidato alle elezioni europee nelle liste del Partito Democratico, ad essere al centro delle querelle scatenata dalla conferenza stampa tenuta dall'Assessore regionale all'ambiente e alla protezione civile Irene Priolo ad un anno dalla alluvione, sarebbe lo stesso presidente della regione. Con la quale si sarebbe violata la cosiddetta par condicio. Che limita la comunicazione istituzionale degli enti allo stretto necessario ed evitando di utilizzare fare utilizzare la comunicazione istituzionale stessa ad amministratori che sono contestualmente candidati alle elezioni.

In sostanza evitare che gli strumenti ed i mezzi della comunicazione delle istituzioni (che sia comune, provincia o regione poco importa), vengano utiilizzati dagli amministratori per promozione politica in campagna elettorale. La vigilanza sul risptto della normativa viene effettuata, su segnalazione, dal Corecom dell'emilia-romagna.

Fatto sta che per il Vicecoordinatore regionale di Forza Italia Antonio Platis, che come Bonaccini è candidato alle elezioni europee, gli elementi per ricorrere al Corecom ci sono tutti. 'Oggi è stata indetta una conferenza stampa in regione da parte del Presidente, capolista del Partito Democratico, Stefano Bonaccini. L'articolo 9 della legge voluta da Romano Prodi parla chiaro e vieta alle istituzioni di piegarsi ed essere al servizio di candidati. Ieri, dall'account regionale, è stato diramato un massiccio invito stampa annunciando la sua presenza e, oggi, nella sala stampa di viale Aldo Moro, Bonaccini ha relazionato sull'alluvione, parlato della sua candidatura e 'sparato' sul Governo. Quale giacchetta indossava? Quella di capolista o di presidente? Per la par condicio doveva parlare un dirigente. Oppure Bonaccini poteva lasciare un commento sull'alluvione in un gazebo del suo partito. Ancora una volta la sinistra scivola in modo arrogante sul rispetto delle regole. Il caso sarà portato all'attenzione del Corecom e dell'Agcom per i più opportuni provvedimenti' - conclude Platis.