'Parcheggi ex Amcm, così il Comune favorisce il supermercato Coop'

'E’ infatti previsto che la sosta nel parcheggio seminterrato avrà gli stessi costi del Parcheggio del Centro (1.40 euro tariffa oraria diurna 8-20, 0,50 euro tariffa oraria notturna 20-8) e che sui 112 posti di pertinenza di Coop Alleanza 3.0 vi sia un vincolo di uso pubblico per poter garantire anche il soddisfacimento delle richieste di parcheggi delle funzioni pubbliche insediate nel comparto. Per la sosta sui parcheggi a raso è prevista una tariffa equivalente a quella cosiddetta dei “Margini Esterni” (0,70 euro) e non vi potranno parcheggiare i sottoscrittori di abbonamento in quanto lavoratori del centro storico. Non solo: il Comune garantisce le condizioni tecniche affinchè Coop Alleanza 3.0 possa agevolmente effettuare, ove lo riterrà, il pagamento in toto o in parte del corrispettivo dovuto dai propri clienti per la sosta nel parcheggio interrato.

Insomma, la sosta potrebbe essere gratuita o scontata a patto che si dimostri di parcheggiare per fare spesa presso il presso il supermercato Coop'.



'Inoltre la trasformazione a pagamento con le tariffe che abbiamo visto di parcheggi gratuiti dal 2017 e anteriormente accessibili con 2 euro per l’intera giornata, rende il parcheggio ex Amcm di fatto inaccessibile per chi in centro storico vive e lavora, con inevitabili disagi per tutti – chiude Rossini -. A ciò si aggiunge che Modena Parcheggi Spa è sostanzialmente esente da qualsiasi rischio di impresa usufruendo di immediate compensazioni da parte del Comune di Modena che appare debole nel trattare le condizioni a favore dei cittadini che per altro sono esplicitate dallo stesso codice della strada'.