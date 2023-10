Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













'Ricordo che nel comparto ex Amcm è previsto da un lato un parcheggio seminterrato con capienza complessiva di 248 posti auto, dei quali 112 classificati come pertinenziali per i quali Coop Alleanza 3.0 risulta promissaria acquirente, dall'altro la realizzazione di ulteriori 105 posti auto a raso assoggettati ad uso pubblico - afferma Elisa Rossini -. La delibera di giunta del 25 luglio prevede per la sosta a raso una tariffazione oraria equivalente a quella applicata alla limitrofa zona tariffaria Margini esterni (0,70 euro), con la possibilità di accedere agli abbonamenti per i residenti della stessa zona ex Amcm con le medesime modalità e tariffe delle altre zone tariffarie.Ricordo anche che l’articolo 7 del codice della strada prevede che “qualora il Comune assuma l'esercizio diretto del parcheggio con custodia o lo dia in concessione debba riservare una adeguata area destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata della sosta”. Alla luce di tutto questo e considerato che nelle immediate vicinanze dell’area ex Amcm si trovano edifici residenziali risalenti agli anni ’60 molti dei quali non dotati di garage e che nella zona ex Amcm il parcheggio era dal 2017 completamente gratuito, chiediamo al sindaco Muzzarelli di garantire nel comparto ex Amcm una quota di parcheggi gratuiti sia tra i parcheggi a raso che tra quelli in struttura seminterrata o almeno di prevedere immediatamente e in via definitiva l’accesso a forme di abbonamento con prezzi calmierati per i residenti e per i lavoratori'.'Sul tema - chiude Rossini - ho anche presentato richiesta di convocazione della Commissione controllo e garanzia poichè non è ancora stata data risposta, nonostante siano scaduti i 30 giorni, alla interrogazione che ho presentato il 6 settembre scorso volta proprio a fare luce sulle ragioni che hanno portato a trasformare i parcheggi all'ex Amcm da gratuiti a pagamento'.