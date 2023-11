Parcheggi piazzale Pucci alla Sacca, scontro social Bosi-Vandelli

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













A chi fa notare però la mancanza di parcheggi per chi 'accompagna disabili gravi da ictus', la base 'pro' Bosi scrive che 'l'automobile va abbandonata'. Ma è lo stesso Bosi ad ammettere che nel piazzale Pucci i parcheggi sono scarsi per 'una sala conferenze, una biblioteca, un centro elaborazioni dati, una banca e una casa delle associazioni dedicate a malati e persone con disabilità che si affacciano su un largo con pochi parcheggi (15)'.Nella polemica interviene Anna Maria Vandelli (assessore urbanistica) nel rimarcare che invece 'nel comparto mercato bestiame sono presenti oltre 400 posti auto... spero siano sufficienti'. Poi c'è chi ringrazia per avere tolto il parcheggio dalla Pucci che vedeva genitori aspettare in macchina con i 'motori accesi'; e chi scrive 'Bravo Andrea ti vogliamo sindaco', commento a cui Bosi mette 'mi piace'.Parcheggi auto per le scuole Marconi che a vedere il rendering non ci saranno, creando interrogativi sul traffico già oggi intenso sulla nuova Canaletto ristretta due corsie, con nuovo boulevard che tanto fa discutere i cittadini. Bosi scriveva, a proposito delle polemiche sui social, che è uno 'sport preferito di chi ha molto tempo libero'. Tempo libero che non mancherebbe anche agli assessori Bosi e Vandelli, attivi sui social ma in disaccordo sui parcheggi. Turbolenze in giunta che emergono su Facebook, con il sindaco Muzzarelli alle prese anche con la sfiducia di Modena civica all'assessore Morandi.