'Parole di Sauro Borghi sono inaccettabili: tutto il Pd rimane zitto'

sindaco di San Prospero Sauro Borghi . Durante un evento pubblico sullo stato della sanità nel suo territorio interrompe il direttore della chirurgia dell'ospedale di Mirandola, mentre sta parlando delle future assunzioni dei reparti, con questa frase: 'Lui ha preso due donne belle giovani e aitanti mentre a lui (rivolgendosi ad un altro medico), danno solo dei catorci'. Credo non ci sia bisogno di alcun commento'.

'Peraltro, Borghi ha replicato parlando di battuta mal interpretata e che nei giorni precedenti si è recato nelle scuole 'per condannare ogni forma di violenza, fisica e verbale'. Il Pd e il centro-sinistra modenese ovviamente muti. Pensate se il sindaco fosse stato di centro-destra. Il caso di Sauro Borghi ricorda peraltro quello dell'assessore Gianpietro Cavazza che, nel 2020, pubblicò in una chat del Pd, un audio contenente degli sgradevoli giudizi estetici sulle colleghe Anna Maria Vandelli e Ludovica Carla Ferrari che ovviamente non gradirono. Cavazza si è dimesso o è stato fatto dimettere dai vertici del partito? Ovviamente no - chiude Spaggiari -. Insomma, tutti in piazza per le giuste battaglie al femminile, ma poi se qualche 'compagno' sbaglia, tutti in silenzio attendendo che il rumore si esaurisca. Sarei curiosa di sapere cosa ne pensa Elly Schlein'.