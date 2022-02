Pass vaccinali, Canada mostra al Mondo la forza pacifica del dire 'no'

Non si fermano le proteste in Canada ( qui l'articolo ) contro le misure e le politiche del governo di Justin Trudeau. Una protesta iniziata per dire no alla decisione che obbliga i camionisti che trasportano merci tra il Canada e gli Stati Uniti ad essere vaccinati. Una contestazione che si è poi trasformata in un movimento più vasto contro le misure restrittive legate alle costrizioni vaccinale e che ora ha come obiettivo principale la caduta del governo. Ieri almeno altri 500 camion si sono uniti al cosiddetto 'Freedom Convoy', il convoglio della libertà che da una settimana sta paralizzando il centro della città.Ieri migliaia di persone a piedi hanno ascoltato discorsi a Queen's Park prima di marciare verso nord verso i camion di Yorkville.Il malcontento di migliaia di persone - tra cui diverse famiglie - ha bloccato Boulevard René-Lévesque, una delle più grandi arterie della città. Bandiere del Canada e del Quebec, ma anche bandiere americane, hanno fatto da cornice all'evento con cartelli 'No alla segregazione', 'Libertà' e 'Il mio corpo è la mia scelta'. Il tutto si è comunque svolto pacificamente: le numerose forze dell'ordine presenti non sono dovute intervenire.Un messaggio chiaro quello che giunge dal Canada e che mostra al Mondo la forza della contestazione pacifica alle norme discriminatorie legate ai pass vaccinali.