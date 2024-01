Incontro Von Der Lyen - Meloni a Forlì: dal PNRR 1,2 miliardi in più per i territori alluvionati

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'La prima cosa e la più importante che va raccontata - afferma la Premier - è la revisione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Voi sapete che noi abbiamo avviato una revisione del PNRR, che si diceva non fosse possibile e che invece, non solo era possibile, ma era doverosa, tenuto conto del mutato contesto nel quale ci troviamo a operare. E in quella revisione del PNRR, che libera risorse per 21 miliardi di euro, c'è un impegno molto importante a favore delle zone alluvionate, e quindi ovviamente a partire dall'Emilia Romagna, per un ulteriore miliardo e 200 milioni di euro che si aggiungono alle risorse già stanziate dal Governo.





Queste risorse, oltre a garantire la messa in sicurezza delle zone edificate, dei bacini idrografici esposti al rischio idrogeologico, consentiranno di portare anche avanti azioni di risanamento ambientale, mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici, garantendo un livello decisamente più elevato di controllo di gestione del rischio di alluvione, ma anche il ripristino, la riqualificazione del patrimonio residenziale pubblico, delle strutture sociosanitarie, delle scuole, delle infrastrutture sportive, delle reti energetiche.



La ricostruzione e la prevenzione delle zone alluvionate, inserita tra gli obiettivi del Pnrr, porterà con sé una conseguenza «molto importante», ha evidenziato Meloni facendo riferimento al cronoprogramma che «prevede l’individuazione di tutti gli interventi puntuali entro il terzo trimestre del 2024, l’aggiudicazione di tutti gli appalti entro il secondo trimestre del 2025, e il completamento del 90% delle opere entro la fine del 2026. Questo vuol dire dover lavorare, e lavorare velocemente».



Con queste risorse noi facciamo ricostruzione, ma facciamo anche una cosa che è altrettanto importante, più importante ancora se vogliamo, che è la prevenzione rispetto a eventuali ulteriori eventi di questa natura.

E inserire questa priorità tra gli obiettivi del PNRR ha un'altra conseguenza che secondo me è molto importante, che è il cronoprogramma.

Voi sapete che la tempistica delle risorse che si spendono con il PNRR è una tempistica molto celere e inserire questi obiettivi nel PNRR ci impone di lavorare con velocità, perché il nostro cronoprogramma sarà un cronoprogramma che prevede l'individuazione di tutti gli interventi puntuali entro il terzo trimestre del 2024, l’aggiudicazione di tutti gli appalti entro il secondo trimestre del 2025 e il completamento del 90% delle opere entro la fine del 2026: vuol dire dover lavorare e lavorare velocemente'



Nella foto presso il Municipio di Forlì Meloni e Von Der Leyen insieme ai sindaci al Presidente della Regione Bonaccini, il ministro Fittoe il generale Figliuolo