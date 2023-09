Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Così ilcommenta il voto favorevole del sindaco di Pavullo Davide Venturelli al piano di riorganizzazione dell'emergenza urgenza presentato dall'Ausl di Modena in ottemperanza delle legge regionale di riforma del sistema.Un voto che ha visto Pavullo votare si insieme ad altri 19 comuni ma soprattutto della pianura. Voto contrario da parte dei comuni di Riolunato e Fiumalbo e di astensione da parte di altri comuni montani come Polinago, Serramazzoni e Zocca. Mentre Montefiorino, pur non votando, ha espresso la propria netta contrarietà al Piano.Un voto quindi, quello di pavullo, che proprio alla luce delle perplessità e i dubbi di diversi sindaci della montagna presenti alla votazione, è agli occhi dell'esponente di Fratelli d'Italia ancora più difficile da comprendere.'Sembrano lontanissimi - conclude Iseppi -i tempi in cui venivano organizzate fiaccolate per le strade pavullesi, e si gridava allo scandalo per un voto di astensione (unico su 47 comuni tutti favorevoli) su un piano che ha portato a Pavullo gli investimenti proprio per rifare il nostro Pronto Soccorso e che ha dotato il nostro territorio dell’ automedica, cardine del servizio urgenza in tutto il Frignano. Chi faceva quello evidentemente oggi se lo è dimenticato e con il voto favorevole di ieri avalla un piano che non porta investimenti e che depotenzia ancora la sanità territoriale soprattutto in Appennino.