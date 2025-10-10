Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Pavullo: inaugurata la nuova palestra Cavazzi Marconi Sorbelli

Pavullo: inaugurata la nuova palestra Cavazzi Marconi Sorbelli

Servirà gli omonimi istituti superiori. Conclusi i lavori partiti nella primavera 2023 finanziati con risorse pubbliche di PNRR, Provincia, Comune e Fondazione

2 minuti di lettura
Spazio ADV dedicata a Mivebo
E' stata inaugurata la nuova palestra a Pavullo, che serve gli istituti scolastici superiori Marconi - Cavazzi - Sorbelli, per un importo complessivo di tre milioni di euro partiti nella primavera 2023.
L’intervento, aggiudicato al consorzio Cfc, è stato realizzato dalla ditta Pro Service costruzioni srl di Modena ed ha previsto la realizzazione di una nuova palestra con due campi da gioco regolamentari, omologati per la pallavolo con i relativi spogliatoi.
 

I lavori sono stati finanziati per un milione e 400 mila euro con fondi Pnrr, mentre la Provincia Modena ha investito un milione 170 mila euro (rispetto ai 670 mila euro iniziali, l’importo dei lavori è aumentato di circa 500 mila euro a causa dell’aumento dei costi delle materie prime e di alcune operazioni aggiuntive legate alla demolizione dei precedenti fabbricati e allo sbancamento della porzione di montagna sul retro dell’edificio), il Comune di Pavullo 200 mila euro e la Fondazione di Pavullo 150 mila euro.
 

Oltre alla nuova palestra, è stata anche riqualificata e messa in sicurezza sismicamente la palestra scolastica dell’Istituto Cavazzi per un importo complessivo di 900mila euro, sempre con fondi Pnrr.
Per il presidente della Provincia di Modena Fabio Braglia «questi interventi vanno incontro alle esigenze degli istituti superiori di Pavullo e ampliano l’offerta impiantistica sportiva per l’intera comunità, che potrà fruirne nelle ore pomeridiane e serali.
Spazio ADV dedicata a Paolo Ventura
La Provincia ha investito importanti risorse in queste infrastrutture, perché crediamo fortemente che sia necessario supportare i Comuni nel loro sviluppo e nella loro crescita. In un territorio come quello della nostra montagna, spesso esposto a maggiori difficoltà rispetto alla fruizione e all’erogazione dei servizi, una nuova palestra rappresenta anche un’opportunità di aggregazione e inclusione sociale per la comunità di Pavullo e per i territori limitrofi, che potranno fruire di un nuovo spazio, innovativo efficiente e sicuro».
 

 

L’edificio della nuova palestra ha un ingombro interno di circa 21 metri per 32 metri con un’altezza di sette metri, mentre il corpo di struttura destinato agli spogliatoi e ai locali di servizio, si sviluppa lungo due lati esterni della palestra con un’altezza di circa tre metri e complessivamente, l’intero fabbricato copre una superficie di circa mille metri quadrati.
I corpi di fabbrica che costituiscono il complesso della palestra e degli spogliatoi sono realizzati con struttura in cemento armato e laterizio, mentre la copertura della palestra è in legno lamellare, con travi curvate e una struttura in lamiera.
La palestra, che ha il pavimento in pvc, è stata dimensionata per ospitare contemporaneamente due gruppi classe, predisponendo la futura installazione di un tendone separatore.
Spazio ADV dedicata a Onoranze funebri Simoni
Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
'Pavullo, è il momento di uscire dal Corpo unico della Polizia locale'

'Pavullo, è il momento di uscire dal Corpo unico della Polizia locale'

Fdi Pavullo: 'Anche Federconsumatori boccia la gestione rifiuti'

Fdi Pavullo: 'Anche Federconsumatori boccia la gestione rifiuti'

Gestione rifiuti Pavullo, l'indagine Federconsumatori boccia senza appello il servizio

Gestione rifiuti Pavullo, l'indagine Federconsumatori boccia senza appello il servizio

Ponte Rio Torto, da oggi Estense chiusa: ecco tutti i percorsi alternativi

Ponte Rio Torto, da oggi Estense chiusa: ecco tutti i percorsi alternativi

Furto, minacce, armi: 14 persone denunciate dai CC in una settimana

Furto, minacce, armi: 14 persone denunciate dai CC in una settimana

Serramazzoni, ponte sulla Nuova Estense: 60 giorni di chiusura per i lavori definitivi

Serramazzoni, ponte sulla Nuova Estense: 60 giorni di chiusura per i lavori definitivi

Spazio ADV dedicata a CISL Emilia Centrale
Articoli più Letti Reggio Emilia, il sindaco chiede liberazione degli ostaggi da parte di Hamas e Francesca Albanese lo umilia

Reggio Emilia, il sindaco chiede liberazione degli ostaggi da parte di Hamas e Francesca Albanese lo umilia

Doccia fredda sull'asse Carpi-Mirandola: Corte conti dice no ad Aimag nelle mani di Hera

Doccia fredda sull'asse Carpi-Mirandola: Corte conti dice no ad Aimag nelle mani di Hera

Modena, Guerzoni demansionato da Mezzetti: il Pd ne prende atto e consola il pupillo di Muzzarelli

Modena, Guerzoni demansionato da Mezzetti: il Pd ne prende atto e consola il pupillo di Muzzarelli

Mense scolastiche a Castelfranco Emilia, esplode la protesta

Mense scolastiche a Castelfranco Emilia, esplode la protesta

Spazio ADV dedicata a Tradizione e sapori di Modena
Articoli Recenti Parisi (Modena Civica): 'Agenzia Casa non tutela più i cittadini fragili. Serve revisione del progetto'

Parisi (Modena Civica): 'Agenzia Casa non tutela più i cittadini fragili. Serve revisione del progetto'

Mastacchi: 'Caregiver, un esercito invisibile da riconoscere professionalizzare'

Mastacchi: 'Caregiver, un esercito invisibile da riconoscere professionalizzare'

Sanità Vignola e Terre di Castelli, M5S: 'Ora gli impegni Ausl su Ps e automedica siano scolpiti nella roccia'

Sanità Vignola e Terre di Castelli, M5S: 'Ora gli impegni Ausl su Ps e automedica siano scolpiti nella roccia'

'Emergenza urgenza Vignola, dal sindaco arrampicata sugli specchi che non regge'

'Emergenza urgenza Vignola, dal sindaco arrampicata sugli specchi che non regge'