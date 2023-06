Pavullo, Pattuzzi lascia il Consiglio, subentra Susan Baraccani

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













'Come prima cosa voglio ringraziare Graziano Pattuzzi, che ha scelto di compiere un atto importante, cambiando il passo una volta che i tempi sono diventati maturi, consapevole che anche la politica pavullese è oramai diversa. Tengo a ringraziare profondamente Graziano per la sua fiducia nei miei confronti, e per questa sua decisione non scontata: il modo di fare e di concepire la politica è cambiato già da diversi anni, una politica sempre più incentrata sull’’io’ che rispecchia perfettamente l’impronta individualista che la nostra società sta assumendo.Sarò sempre grata nei suoi confronti per questo e per l’aiuto che mi ha dato e continuerà a dare in futuro. In questo percorso di tre anni proseguirò il lavoro che assieme a Graziano, al Partito Democratico e a Pavullo al Centro con Francesco Piggioli abbiamo portato avanti in Consiglio Comunale, aprendo la collaborazione alle altre rappresentanze del centrosinistra, a partire da Stefano Scaruffi. Intendo farlo tutelando, rappresentando e promuovendo con tutti gli strumenti di cui disponiamo l’interesse collettivo, dalla città alle frazioni, ben consapevole delle radici profonde della mia comunità politica, che ha il merito di aver determinato lo sviluppo di Pavullo dagli anni ’90 a oggi, ma con lo sguardo lontano, volto al futuro'.'I temi su cui più c’è bisogno di lavorare e di azioni concrete sono senza dubbio sociale e sanità, sempre sottovalutati in termini di investimenti ma che sono di vitali per la nostra comunità.

Gli operatori in questi settori sono davvero unici e molto propositivi nonostante le difficoltà che il territorio montano vive molto di più rispetto alla pianura, sia per le risorse economiche che per le dimensioni vaste. Sanità gratuita e di prossimità, assistenza domiciliare, incremento del personale socio-sanitario, politiche di supporto per le famiglie e l'assistenza sociale sono di fondamentale importanza - continua Baraccani -. Ovviamente andremo a fare le nostre proposte su tante altre questioni importanti:la riqualificazione urbana, la valorizzazione del tessuto commerciale, storico e paesaggistico, l’abbattimento delle barriere architettoniche; la mobilità sostenibile a Pavullo, a partire dalla ciclabile da Querciagrossa a Sant’Antonio, un piano di infrastrutture come la tangenziale per ridurre il traffico. E ancora l’ambiente, spingendo per la comunità energetica di Pavullo e vigilando sulla gestione della raccolta rifiuti, la partecipazione dei cittadini tramite le Consulte, come quella per l’Ambiente, il turismo, la cultura e le attività per i giovani'.



'I nostri cittadini, gli operatori, i commercianti, studenti, tutte le parti attive della società hanno molte idee sullo sviluppo del territorio, serve qualcuno che ne dia risalto e una spinta per la loro attuazione. Le persone chiedono di essere ascoltate, vogliono vedere i fatti a seguito delle parole, e una scossa che smuova questa fase di stallo a cui stiamo assistendo: come Consigliera Comunale sarò a loro completa disposizione. Ringrazio personalmente anche la comunità del Partito Democratico, il segretario Matteo Manni e la segreteria, e il centro-sinistra tutto per la fiducia nei miei confronti e tutte le persone che mi hanno supportata e che continueranno a farlo. Ora al lavoro per Pavullo'.