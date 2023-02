Pd, Bonaccini promette: 'Reintrodurrò l'Articolo 18'

'Se divento segretario una delle prime cose che farà sarà raccolta firme per introdurlo'

'Avevamo detto che avremmo introdotto il salario minimo legale e in 11 anni di Governo non l'abbiamo fatto. Se divento segretario una delle prime cose che farà sarà raccolta firme per introdurlo'. Lo dice il candidato alle primarie dem, Stefano Bonaccini ai microfoni di Radio Immagina. 'L'articolo 18 lo reintrodurrò. La sua abolizione è stata un errore', ha concluso.



'Io non ho mai fatto parte di una corrente. Quando mi sono candidato ho detto di non volere l'appoggio delle correnti che sono diventate un elemento di divisione. Al loro interno non sono andati avanti i migliori ma chi annuiva davanti al capo di turno - ha detto ancora -. Le sardine? Importanti ma in Emilia Romagna non abbiamo vinto grazie a loro. Abbiamo preso voti anche a destra e tra i 5 Stelle'.





