Pd liquida polizia locale: 'La sicurezza è una cosa seria'. E il Sulpl si arrabbia

Dopo la visita del Ministro dell’Interno Piantedosi avvenuta martedì a Modena, il capogruppo del Partito Democratico in Consiglio Comunale,, e la segretaria cittadinaintervengono in questi termini.Parole non gradite al sindacato della polizia locale Sulpl.'Il Sulpl, il più rappresentativo sindacato della polizia locale italiana e modenese, prende atto con forte rammarico, ma senza stupore, che alcuni esponenti del Pd modenese di fatto affermino che la polizia locale non ha le competenze e le professionalità per 'gestire la sicurezza che essendo una cosa seria deve essere affidata a polizia e carabinieri' - affermana il segretario cittadino Sulpl-. Da molti anni la polizia locale, in particolare quella di Modena, collabora attivamente e con successo con le forze di polizia dello Stato e gli interventi di polizia giudiziaria sono quotidiani, come quelli di contrasto al disagio giovanile.

Non solo: le persone denunciate all'autorità giudiziaria superano il migliaio, gli stranieri fotosegnalati nel 2021 sono stati 169, gli accompagnamenti per identificazione sono in costante aumento e superano i 150, per non dimenticare le attività di supporto di ordine pubblico per manifestazioni, cortei e partite di calcio e le brillanti indagini riferite ai minori non accompgnati, di cui anche recentemente il primo cittadino, dello stesso partito dei consiglieri, ha rammentato gli esiti'.



'Ovviamente la polizia locale non può e non vuole sostituirsi alle polizie ad ordinamento statale e prende atto con favore che verranno assunti altri agenti di polizia che andranno a rinforzare gli organici deglia amici della polizia, così che forse, anche la Polizia Locale avrà più tempo per dedicarsi alle attività proprie come il controllo delle attività commerciali ed edilizie, alla sicurezza stradale, al rispetto delle norme del codice della strada, all'evasione dei tributi locali e alle numerosissime richieste dei cittadini, che non commettono reati o cercano di vivere rispettare le regole - chiude Fancinelli -. Se Carpentieri e Venturelli non conoscono ancora l'attività che svolge la polizia della città siamo disponibili ad un incontro'.



Nella foto Carpentieri e Fancinelli