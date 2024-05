Pd Modena: 'Istruzione, da noi le idee di Vannacci non passeranno mai'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'La scuola è una delle priorità assolute del programma del Partito Democratico e della coalizione di centrosinistra che sostiene Massimo Mezzetti.

Per noi la scuola è il luogo, lo strumento, l'insieme di opportunità per crescere, includere e valorizzare le persone, in primis insegnanti, educatori e tutti i lavoratori del comparto. Il nostro sistema 0-6, integrato e a piena direzione pubblica, vedrà investimenti e innovazione per andare incontro alle nuove esigenze dei bambini e delle bambine, delle famiglie e di tutti i portatori di interesse. Nel programma Pd ci sono 5 proposte chiare sul tema istruzione. Proseguire la politica di aumento dei posti nei nidi, implementando gli investimenti strutturali e consolidando il sistema integrato “Modena Zerosei”. Miglioramento della pianificazione provinciale per l’orientamento alle scuole secondarie di secondo grado. Aumentare i percorsi di alfabetizzazione per ragazzi e ragazze con background migratori e percorsi di inclusione per far fronte ai Bisogni educativi speciali. Rafforzare sul tavolo di confronto tra soggetti coinvolti nell’ecosistema/ network educativo locale, per favorire il ruolo della scuola come comunità educante e inclusiva per lottare contro povertà educativa e dispersione scolastica. Rafforzare il tempo pieno e le aperture delle scuole in orario extracurricolare e in estate' - chiude il Pd.