Pd Modena, sondaggio di Costantini, Pini: 'Stop a dibattiti surreali'

Più che ai sondaggi crediamo alla sostanza dei progetti politici e alla forza delle comunità di uomini e donne che ne sono promotori, che tutti i giorni, in silenzio, le portano avanti'.

Con queste parole l'ex parlamentare Pd Giuditta Pini interviene nel dibattito politico innescato a Modena dal sondaggio commissionato dal sindaco di Spilamberto Umberto Costantini.

Una nota, quella della Pini, della quale in giornata si sono diffuse versioni e bozze con le firme, alcune solo ipotizzate, altre aprioristicamente smentite, di alcuni amministratori locali, tra le quali spiccava il nome del sindaco di Carpi Alberto Bellelli. Una 'fuga di notizie' su un testo ancora in divenire alla quale la Pini stessa ha voluto porre fine in serata sgombrando il campo e parlando in prima persona.



'E i cittadini devono tornare con maggiore decisione al centro della nostra azione, politica e amministrativa: è tramite l’ascolto delle loro istanze, tramite il loro coinvolgimento che il Pd potrà continuare a svolgere il ruolo di baricentro di una alleanza, popolare e progressista, che governa da anni le nostre città. Per questo esprimiamo, da amministratori, iscritti, elettori e dirigenti del Pd della provincia, preoccupazione per l’evoluzione del dibattito che si sta svolgendo nella città di Modena - continua Giuditta Pini -. Non ci spaventa il pluralismo all’interno del partito, ma riteniamo che esso debba trovare soluzione nelle forme sancite dallo statuto nazionale e nel rispetto delle decisioni assunte dal Partito locale, e ascoltando iscritti e militanti. Riteniamo che sia dovere di tutti dare una mano alla discussione interna al Pd contribuendo a rilanciare la sua proposta politica, ma mostrando responsabilità e rispetto dei percorsi previsti e decisi a livello territoriale e non creando ancora più caos e personalismi, di cui sinceramente non si sente il bisogno. Dobbiamo essere consapevoli della sfida che abbiamo davanti, che richiede, a tutti i livelli, un salto di qualità. Chiediamo che si fermi un dibattito surreale che genera confusione e smarrimento, non solo a Modena, e che si riportino al centro i contenuti e il programma per la città'.