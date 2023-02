Pd, sorpresa Schlein: all'80% dei seggi scrutinati è in vantaggio di 7 punti su Bonaccini

Del resto i responsabili della mozione della candidata dem stanno verificando i voti città per città, ma ormai arrivano dati che indicano un trend costante: a Roma, Milano, Napoli e Bologna la Schlein ha vinto o stravinto. Così in Liguria e in 14 regioni è avanti. Bonaccini è comunque davanti al Sud.Un testa a testa imprevedibile alla vigilia, con Bonaccini che era dato per favorito da tutti e che ora potrebbe portare a una clamorosa frattura. Difficile infatti, comunque, tenere insieme sotto il cappello di un medesimo segretario, un partito diviso in due più o meno al 50%.