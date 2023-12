Pd stronca il sondaggio di Costantini: 'Il partito non è trampolino'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'È tempo di responsabilità e spirito di squadra, non della promozione di se stessi, e questo, un partito maturo e dalla lunga e solida tradizione amministrativa deve comprenderlo.

Se dunque possiamo capire la soddisfazione dei giovani amministratori per il buon lavoro svolto, ricordiamo a tutti che il Pd viene prima dei singoli, e vince se sa essere unito, pensare all’interesse collettivo, al ‘noi’ prima che a ‘io’ - aggiungono Solomita e Venturelli -. Ciò ribadito, registriamo positivamente il grande gradimento in favore del centrosinistra espresso da ben il 65% degli interpellati, segno che la città di Modena, pur nelle difficoltà che tutto il Paese sta vivendo, ha saputo essere ben amministrata, e che il sindaco Muzzarelli e la sua Giunta hanno saputo tenere la barra dritta anche in un mare agitato: e di questo i modenesi, che ci vedono bene, si sono accorti'.